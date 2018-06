Chávez e rival estão empatados, diz pesquisa O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, está empatado tecnicamente com seu rival na eleição presidencial de outubro, Henrique Capriles. O líder bolivariano tem 46% das intenções de voto e o rival, 45%, de acordo com a pesquisa conduzida pela Consultores 21. Segundo Saul Cabrera, vice-presidente do instituto de pesquisas venezuelano, 9% dos 2 mil entrevistados se declararam indecisos. A nova pesquisa mostra um declínio no apoio ao presidente."Capriles recebeu um impulso após a primária. O impulso inicial de simpatia ao presidente em razão de sua doença pode se dissipar", disse Cabrera.