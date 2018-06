Chávez entrará em nova fase para tratar câncer, diz vice

O presidente venezuelano está "terminando o período pós-operatório e entrará numa nova fase do tratamento", destacou Maduro, em entrevista à rede de televisão privada venezuelana Televen. "Os seus sinais vitais e as funções dos órgãos estão se estabilizando, ele está consciente e ganhando força para a próxima fase."

O governo venezuelano tem divulgado apenas o mínimo de informação sobre a condição de Chávez, que chegou ao poder em 1999 e ganhou um novo mandato de seis anos nas eleições de outubro.

Maduro disse que falou com Chávez em várias ocasiões, incluindo uma visita em 14 janeiro, quando descreveu o presidente como "muito interessado nos preços do petróleo." A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo no mundo. "Estamos sempre otimistas no sentido de que, mais cedo ou mais tarde, teremos o presidente aqui com a gente", disse Maduro, acrescentando que ele estava de bom humor e focado em seu tratamento. As informações são da Dow Jones.