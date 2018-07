Chávez envia mensagem de solidariedade a Lula

"Em nome de todo o povo venezuelano e com a experiência que vivi ao enfrentar uma situação parecida, quero expressar, com a irmandade que nos une ao companheiro Lula, meu profundo desejo de que o tratamento ao qual será submetido nas próximas semanas permita a sua pronta recuperação, para continuar a contar por muitos anos com a luz do seu pensamento e sua liderança que tanto fez pela sua pátria, por nossa América e pelos povos do mundo", diz trecho do comunicado.

Chávez foi operado em julho em Cuba de um câncer na pélvis, e em outubro anunciou que não possui mais células cancerígenas, após quatro sessões de quimioterapia.

Venezuela e Brasil mantiveram uma relação próxima na última década. "Lula sabe que estarei atento a todo o seu processo, como ele esteve junto a mim na situação que eu vivi e que estou superando", afirmou o mandatário. "Lula, irmão, viveremos e venceremos!", finalizou.

O Hospital sírio-libanês em São Paulo informou em comunicado que o câncer foi detectado no sábado, durante exames feitos ao ex-presidente de 66 anos, eleito em 2002 e reeleito em 2006. Os médicos afirmam que Lula está em boas condições, com um tumor que não é grande e com uma possibilidade "excelente" de se recuperar e voltar normalmente às suas atividades. As informações são da Associated Press.