Chávez espera crise caso a oposição vença O presidente venezuelano Hugo Chávez comentou ontem, na TV estatal, as declarações do ex-governador David de Lima, para quem uma vitória da oposição nas eleições do dia 7 de outubro abriria "a porta para uma guerra civil" na Venezuela. "Ele disse que se esse plano (de governo da oposição) fosse aplicado aqui, geraria uma guerra civil, que o país se desestabilizaria de imediato", afirmou Chávez. "E ele tem razão. Talvez não uma guerra civil, mas entraríamos em outra crise, política, econômica e social." Ele comparou o plano de Henrique Capriles, seu principal opositor nas eleições, ao do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Mitt Romney.