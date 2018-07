Chávez está em 'franca melhora', diz vice venezuelano

Chávez está em Cuba desde meados da semana passada, onde foi operado no dia 10 de junho e ainda permanece na ilha em processo de recuperação. "É uma lesão sensível. Não se pode ter pressa de maneira alguma", declarou o presidente venezuelano no domingo à TV regional Telesur ao se referir a seu estado de saúde. "Fizeram biópsias, estudos e microbiologia em laboratórios diferentes e não há nenhum sinal de malignidade", acrescentou Chávez, sem precisar quando poderia voltar ao país.

O governante, que em maio teve uma lesão no joelho esquerdo que o obrigou a usar uma bengala nas últimas semanas, iniciou em 6 de junho uma curta viagem pela região, incluindo o Brasil e o Equador e terminou em Cuba. A ausência de mais de uma semana de Chávez e sua decisão de promulgar uma lei de endividamento adicional diretamente de Havana suscitou fortes críticas da oposição, que qualificou como "inconstitucional" o fato do presidente exercer seu poder sem estar no país. As informações são da Associated Press.