Chávez está em 'processo delicado', diz vice-presidente

As declarações do vice-presidente foram feitas num evento em honra ao bicentenário da Independência do país, na Assembleia Nacional.

Uma mensagem na conta de Chávez no Twitter disse que ele estava acordado às 5 da manhã, e depois foi submetido a exames médicos antes de ler e falar com Jaua por telefone.

O presidente venezuelano não apareceu em cerimônias públicas ontem e hoje.

A televisão estatal mostrou imagens de Chávez sorrindo num encontro com sua mãe, pai e outros parentes na quinta-feira e ontem. As informações são da Associated Press.