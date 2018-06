Chávez estava 'animado' antes de cirurgia, diz Correa

"Chávez estava animado. Ele nos dá toda a sua força", afirmou Correa em sua conta no Twitter após voltar para Quito.

O presidente equatoriano, aliado próximo de Chávez e possível sucessor na liderança da esquerda sul-americana, foi ver seu colega na segunda-feira, depois de o presidente venezuelano ter ido para Havana, onde passará pela quarta cirurgia contra o câncer.

Chávez, que foi reeleito em outubro, havia afirmado estar livre da doença, mas surpreendeu o povo de seu país no sábado ao revelar que ela havia retornado e designou seu vice, Nicolás Maduro, como seu sucessor.

Correa disse que visitou Chávez e o presidente cubano Raúl Castro, além de seu irmão Fidel, durante o dia em que passou em Havana.

Com o apoio de Cuba, Chávez assumiu a liderança na formação de um bloco de governos de esquerda na América Latina, que se opõe veementemente aos Estados Unidos e tem relações amigáveis com adversários norte-americanos, como o Irã. As informações são da Dow Jones.