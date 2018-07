Chávez expropria 15,8 mil hectares e dá terras a tribo

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou nesta terça-feira, 11, a tomada de 15.808 hectares de terras que serão entregues a indígenas da tribo Yukpa, no Estado de Zulia, no ocidente venezuelano.

Chávez fez o anúncio na véspera do 12 de outubro, data em que vários países de língua espanhola da América Latina comemoram o Día de la Raza, ou do hispanismo, marcando a descoberta das Américas em 1492 por Cristóvão Colombo. Há nove anos, o governo Chávez nomeou o 12 de outubro como o dia da "resistência indígena".

"Estou aprovando a ocupação imediata de 15.808 hectares no território Yupka", afirmou o mandatário em entrevista por telefone à emissora estatal de televisão.

Há seis anos, Chávez promove expropriações maciças de terras, que segundo dados do governo já chegam a 2,3 milhões de hectares, para instaurar o modelo econômico socialista no país. As expropriações também ocorrem nos setores petrolífero, de geração de eletricidade, de cimentos, telecomunicações e finanças. As informações são da Associated Press.