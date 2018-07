Chávez expropria 15 mil hectares de terra para indígenas

A ocupação das 25 propriedades foi anunciada na véspera do Dia da Resistência Indígena, que será celebrado amanhã na Venezuela. A data substituiu o Dia da Raça e da Hispanidade, que celebrava a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Chávez lamentou não poder participar das comemorações, já que cumpre o cronograma de tratamento do câncer. Ele ainda prometeu que o Estado desocupará mais áreas e entregará "títulos de terras e casas" para comunidades indígenas. Chávez anunciou ainda a aprovação de US$ 204 milhões para acelerar a construção de centros universitários socialistas em todo o país. / EFE