Chávez fará na TV primeiro discurso desde operação em Cuba

CARACAS - O ministro da Informação da Venezuela, Andrés Izarra, anunciou nesta quinta-feira, 30, que o presidente Hugo Chávez fará um pronunciamento às 21h locais (22h30 no horário de Brasília) a partir de Havana, capital de Cuba, onde está desde o dia 10.

O pronunciamento de Chávez, de 56 anos, será o primeiro desde que ele precisou ser operado às pressas em Cuba. O afastamento gerou especulações no país sobre seu estado de saúde.

A TV estatal da Venezuela confirmou a informação, em seu site, e disse que transmitirá o discurso do presidente. Izarra fez o anúncio pela conta que mantém no Twitter. "Veja esta noite às 9pm a mensagem do presidente Chávez ao povo da Venezuela", escreveu o ministro.

O presidente venezuelano está em Cuba desde que precisou ser operado por conta de um abscesso pélvico. Ele completava um giro que incluiu Brasil e Equador. Na quarta-feira, os canais estatais de TV da Venezuela e de Cuba transmitiram um vídeo no qual Chávez aparece, mais magro e disposto, ao lado do ex-presidente cubano Fidel Castro.

