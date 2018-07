Chávez fará nova viagem a Cuba para tratar saúde

Chávez, de 58 anos, formalizou a solicitação em uma carta lida hoje no plenário da Assembleia Nacional pelo presidente da casa, o deputado governista Diosdado Cabello.

Na carta, Chávez informa que precisa submeter-se a "várias sessões de oxigenação hiperbárica" e fisioterapia para continuar "consolidando o processo de fortalecimento" de sua saúde.

Não havia mais detalhes sobre o tratamento ao qual o presidente recém-reeleito da Venezuela será submetido em Cuba.

Em fevereiro último, Chávez sofreu uma recaída depois da descoberta de um segundo câncer na mesma região onde, no ano passado, havia sido removido um outro tumor.

Apesar do grave problema de saúde, Chávez recuperou-se a tempo de disputar e vencer as eleições presidenciais deste ano na Venezuela. As informações são da Associated Press.