Chávez faz 1ª aparição pública desde abril O presidente venezuelano, Hugo Chávez, que se recupera de um tratamento contra um câncer, reapareceu em público pela primeira vez desde abril. No sábado, ele receber o vice-premier da Bielo-Rússia, Vladimir Semashko. Ele apareceu por 15 minutos e anunciou que o presidente bielorrusso Alexandre Lukashenko viajará a Caracas no fim do mês. Em seguida, despediu-se sem responder a perguntas, segundo ele, para acompanhar a partida entre Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo.