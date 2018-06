Chávez faz reuniões com equipe econômica em hospital

Segundo Maduro, o presidente continua a receber tratamento e ainda usa equipamentos que o auxiliam a respirar, o que forçou Chávez a se comunicar com membros do seu gabinete de forma escrita. "Podemos dizer que Chávez está com um espírito extraordinário, com um sorriso brilhante, olhos vibrantes e com imenso poder interior", afirmou Maduro, rodeado por autoridades do governo, na saída do hospital. "Saímos dessa reunião cheios de sua energia e força para passá-las ao povo."

Maduro informou que a reunião demorou cerca de cinco horas e as autoridades discutiram medidas para impulsionar o investimento econômico e combater a especulação cambial, que está levando a uma rápida depreciação do bolívar no mercado negro. O governo recentemente desvalorizou sua moeda, uma decisão que foi tomada em meio a questionamentos sobre como controlar uma inflação de 22% e, ao mesmo tempo, satisfazer a crescente demanda por dólares, com os quais o governo paga por produtos importados.

O vice-presidente frisou que novas medidas econômicas serão anunciadas nas próximas semanas e acrescentou que haverá mais reuniões com Chávez para discutir a economia.

Cresce a especulação de que a doença de Chávez possa forçá-lo a abandonar o governo após 14 anos no poder. Afirmações feitas por autoridades do governo na sexta-feira indicam que os problemas respiratórios Chávez, resultados de uma infecção no pulmão, têm piorado.

O populista de 58 anos não faz uma aparição pública em mais de 10 semanas, desde sua cirurgia para tratar um câncer em Cuba, no dia 11 de dezembro. Chávez voltou a Caracas na segunda-feira mas continua em um hospital militar, de onde autoridades afirmam que ele comandará o país. As informações são da Dow Jones.