Chávez faz sessões de quimioterapia, diz vice-presidente

Ele deu a declaração após uma missa pela saúde de Chávez em uma capela nos arredores do hospital militar, onde as autoridades dizem que o líder socialista está desde que voltou a Caracas, no último dia 18. Segundo Maduro, Chávez disse que decidiu voltar à Venezuela porque estava entrando em "uma nova fase" de tratamentos "mais fortes e intensos" e queria estar em Caracas.

As novas informações fornecidas pelo vice-presidente vêm à tona após uma acusação do líder de oposição Henrique Capriles, de que o governo tem repetidamente mentido sobre as condições de saúde de Chávez. "Vamos ver como eles vão explicar ao país nos próximos dias todas as mentiras que têm contado sobre a situação do presidente", afirmou Capriles, derrotado por Chávez nas eleições de 7 de outubro.

Chávez não tem sido visto desde que foi a Cuba para sua quarta operação contra um câncer, exceto por um conjunto de fotos liberado no dia 15 de fevereiro, enquanto ele ainda estava em Havana. As informações são da Associated Press.