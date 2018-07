Chávez fica em casa durante festa da independência

O presidente descreveu sua luta contra a doença como "outra longa marcha". Ele voltou ontem para Caracas, após passar um mês em Havana, recuperando-se da cirurgia e realizando tratamento.

No poder desde 1999, Chávez apareceu no palácio ao lado dos principais comandantes militares da Venezuela. O presidente saudou e falou voltado para um retrato do herói da independência do país no século XIX, Simón Bolívar. A parada marca o 200º aniversário da declaração de independência da Venezuela da Espanha. Jatos de fabricação russa sobrevoaram a multidão, enquanto soldados marchavam ao lado de tanques. As informações são da Associated Press.