Chávez irá ao Rio selar entrada no Mercosul O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou ontem que estará na cerimônia no Rio, no dia 30, em que será oficializada a entrada de Caracas no Mercosul. "Em 30 de julho terei de ir - certamente, como não ir? - ao ato especial no qual se formalizará o ingresso pleno da Venezuela no Mercosul", disse Chávez, durante uma cerimônia de formação de militares exibida ao vivo pela emissora estatal VTV. Ainda ontem, Chávez garantiu na TV estar "totalmente curado" do câncer na região pélvica.