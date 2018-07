Chávez não vê mudanças na política externa dos EUA 'vença quem vencer'

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, um dos líderes internacionais que mais critica o governo dos Estados Unidos, afirmou na segunda-feira, 7, que há pouca esperança de mudança na política externa americana seja qual for o vencedor das eleições para a Casa Branca - Barack Obama ou Mitt Romney.

Chávez, reeleito recentemente, prefere que Obama seja o vitorioso nas eleições desta terça, mas mostrou-se também insatisfeito e desapontado com o primeiro mandato do democrata. "Não importa quem vença, não temos muitas expectativas de mudanças nas relações dos Estados Unidos com o resto do mundo", disse o presidente venezuelano em um encontro com ministros televisionado. "Espero que o próximo governo preste atenção nisso", concluiu.

Além de ser crítico de Washington, Chávez é um dos principais aliados de líderes que não são alinhados aos americanos, como os presidentes iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, e bielo-russo, Alexander Lukashenko.

Para Chávez, Obama deu continuidade à mesma política externa "agressiva e imperialista" iniciada por seus antecessores. Apesar disso, o venezuelano prefere vê-lo novamente na Casa Branca a ter de lidar com um republicano - fato que Romney usou em sua campanha contra o democrata.