Chávez parte para Cuba para nova cirurgia contra câncer

Sua partida, no meio da madrugada, foi anunciada por uma mensagem postada no Twitter pelo ministro de Comunicação Ernesto Villegas, que disse que o avião com o líder venezuelano havia decolado do aeroporto de Maiquetía com direção a Havana.

"Eu acabei de dar um abraço no comandante Chávez em Maiquetía e disse a ele ''vá e volte''. Ele respondeu, ''claro que voltarei''", twitou, por sua vez, o ex-vice-presidente Elias Jaua.

Esta será a quarta vez que o presidente venezuelano, reeleito em outubro, passará por uma cirurgia desde que foi diagnosticado com câncer no ano passado.

Mas desta vez havia um tom mais ameaçador na voz de Chávez, que pela primeira vez falou sobre a possibilidade de sucessão, nomeando o ministro de Relações Exteriores e vice-presidente Nicolas Maduro como seu herdeiro político favorito.

Chávez falou sobre sua cirurgia na noite de sábado, pouco após ter retornado de um período de dez dias de tratamento em Cuba.

O anúncio chocou a população, que se acostumou a vê-lo como um homem infatigável e loquaz. Chávez, de 58 anos, disse que estava livre do câncer após ser diagnosticado e tratado da doença no ano passado. Mas no sábado ele anunciou que "células malignas" haviam retornado e ele precisa de mais uma intervenção cirúrgica. As informações são da Dow Jones.