Chávez participa de evento público após tratamento

Chávez, de 57 anos, se despediu de Semashko no Palácio Miraflores, em uma viagem que serviu de preparação para a visita do presidente bielo-russo, Alexander Lukashenko. "Nós ajustamos a agenda para a visita de Lukashenko. Estamos muito animados", comentou Chávez.

Segundo o presidente venezuelano, o líder da Bielo-Rússia vai participar da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que será realizada no Brasil entre os dias 20 e 22 de junho, e depois quer passar pela Venezuela em 26 de junho.

Chávez não respondeu a perguntas dos repórteres, afirmando que não tinha tempo e precisava ir assistir a uma partida de futebol. O governo tem revelado pouquíssimos detalhes sobre a saúde do presidente, o que leva a crescentes especulações sobre o futuro político do país. Em 7 de outubro a Venezuela realiza eleições, na qual Chávez deve enfrentar o candidato da oposição Henrique Capriles.

Na última terça-feira o presidente participou de uma reunião de gabinete de quatro horas, que foi transmitida pela televisão, desafiando as especulações sobre a sua saúde. As informações são da Associated Press.