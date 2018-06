Chávez passa por tratamento 'difícil', diz Maduro

"Nosso comandante está passando por tratamentos adicionais", disse Maduro na rede de televisão estatal VTV depois de voltar de uma visita não anunciada previamente a Cuba para verificar o estado do presidente.

"Os tratamentos são extremamente difíceis e complexos", afirmou Maduro.

Recusando-se a fornecer mais detalhes sobre o tratamento, o vice-presidente insistiu que Chávez estava enfrentando o tratamento médico com um "espírito de luta". Maduro disse que Adan Chávez, irmão do presidente, o acompanhou em sua viagem a Havana, e que ele se encontrou lá com outros parentes do presidente, assim como sua equipe médica.

O presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, deve visitar Chávez em Cuba nos próximos dias, de acordo com Maduro.

Chávez, de 58 anos, não foi visto ou ouvido desde a sua última operação de câncer em 11 de dezembro, em Havana, e qualquer notícia sobre seu estado de saúde é acompanhada de perto pelos venezuelanos.

O líder venezuelano estava muito doente para participar de própria cerimônia de posse que dava início ao terceiro mandato no dia 10 de janeiro, levando o governo a adiar a tomada de posse indefinidamente sob uma interpretação - muito criticada pela oposição - da Constituição.

Durante a batalha contra o câncer, detectado pela primeira vez em junho de 2011, Chávez recusou-se a abandonar os poderes da presidência. As informações são da Dow Jones.