Chávez pede lei para abater aviões do tráfico O presidente venezuelano, Hugo Chávez, pediu ontem que a Assembleia Nacional inicie as discussões sobre uma "lei do abate", para autorizar a derrubada de aviões de narcotraficantes que se recusarem a obedecer ordens de pousar. A lei seria feita nos moldes da que já está em vigor no Brasil. A Venezuela é uma das principais rotas internacionais do tráfico de drogas produzidas na América do Sul para os EUA.