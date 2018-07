Chávez pede permissão para tratar câncer em Cuba

"Eu vou começar o que chamamos de segunda fase deste processo de recuperação. Tenho fé em Deus e em todo o povo que zela por mim", afirmou o mandatário, em comunicado. O presidente venezuelano, que teve um tumor removido em Cuba em 20 de junho, disse que planeja começar a quimioterapia.

Na manhã de ontem, Chávez aceitou um convite da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, para tratar o câncer em um hospital de São Paulo. O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, tratou um câncer linfático no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, nos últimos meses. O governo venezuelano não deu explicação oficial para as mudanças nos planos. As informações são da Dow Jones.