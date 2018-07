Chávez pode voltar em até 12 dias, diz irmão O governador do Estado de Barinas, Adán Chávez, irmão do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse ontem que o líder pode voltar em até 12 dias. "Garanto a saúde do presidente porque estou chegando de Cuba. Ele está bem", disse o irmão à TV estatal VTV. Chávez se recupera em Havana da retirada de um abscesso pélvico. O vice-presidente, Elias Jaua, disse que Chávez está trabalhando muito e aprovou verbas orçamentárias nos últimos dias.