Chávez poderia ser empossado pela Suprema Corte

Maduro fez o comentário em uma entrevista transmitida pela TV neste sexta-feira à noite. Ele rejeitou o argumento levantado por alguns líderes de oposição de que novas eleições devam ser convocadas se Chávez não fizer seu juramento de posse agendado para o dia 10 de janeiro, quinta-feira.

O vice-presidente afirmou que Chávez, reeleito presidente, permanece no cargo além da data da posse estipulada pela Constituição, e poderia ser empossado perante o Supremo Tribunal em data a ser definida. Maduro leu em voz alta alguns trechos da Constituição que fazem referência a esses procedimentos. As informações são da Associated Press.