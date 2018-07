Chávez promete acelerar avanço socialista na Venezuela O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, prometeu hoje acelerar o avanço para o socialismo na Venezuela. "A oposição e a contrarrevolução estão gritando Chávez está acabado, que ele está morrendo, que ele terá de ceder, que a transição está se aproximando", disse o presidente à televisão estatal, falando por telefone para os participantes de uma cerimônia numa universidade pública. "Bem, eu vou dizer a vocês que, com a graça de Deus e com a vontade que temos, que vamos superar tudo isso", afirmou. "A única transição que está ocorrendo e que temos de acelerar e consolidar é a transição do modelo capitalista para o modelo socialista."