Chávez prorrogou seu tratamento, diz aliado O ex-ministro da Ciência e Indústria da Venezuela Jesse Chacón, aliado próximo do presidente Hugo Chávez, indicou ontem de que o tratamento do líder bolivariano contra um câncer pélvico será mais longo do que o divulgado pelo governo. À TV estatal venezuelana, Chacón, que hoje dirige o instituto de pesquisas do governo GIS 21 declarou que o presidente concluíra em Cuba a sexta sessão de radioterapia, e não a quinta, como fora anunciado. "O presidente terminou seu sexto ciclo de radioterapia", disse.