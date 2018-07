Chávez reafirma que vai tentar reeleição

"Eu tenho razões médicas, científicas, humanas, de amor e polícias para me manter à frente do governo e da candidatura com mais força do que antes", disse Chávez ao jornal estatal Correo del Orinoco.

A confissão pública de Chávez de que teve um tumor canceroso retirado no mês passado em Cuba intensificou as questões sobre o futuro de seu governo. Críticos afirmam que o líder tem governado a Venezuela sozinho e que não preparou um sucessor que possa ser equiparado a ele. Alguns analistas acreditam que, se a questão da saúde do presidente reduzir seu mandato, a Venezuela ficará imersa num período de instabilidade, já que as facções políticas do pais lutariam para preencher o vácuo no poder.

Na entrevista, Chávez - que retornou para a Venezuela sem avisar na noite de sábado após uma semana de tratamento quimioterápico em Cuba - tenta acalmar as especulações sobre seu estado de saúde para permanecer no poder e também afirma quer mais um mandato de seis anos em 2012.

O ex-oficial do Exército, que faz 57 anos nesta semana, reiterou que sua recuperação vai bem e que seu câncer não se espalhou. No sábado, Chávez disse em breve discurso que exames médicos recentes mostraram que não há "células malignas" em seu corpo.

"Eu digo a vocês que não pensei nem por um instante em me aposentar da presidência", disse ele à edição desta segunda-feira do jornal estatal. "Se houvesse uma razão, eu faria isso."

As informações são da Dow Jones.