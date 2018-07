Chávez reassume na Venezuela, mas ainda voltará a Cuba para tratamento

CARACAS - Após 11 dias de tratamento contra o câncer em Cuba, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, voltou a Caracas nesta quinta-feira, 26. Chávez viajou a Havana em 14 de abril para uma sessão de radioterapia. Ele disse em Havana, no começo desta semana, que voltaria a Cuba em breve para outra sessão.

Chávez começou o tratamento de radioterapia em Cuba no final de março, após uma operação em fevereiro ter removido um segundo tumor na pélvis do mandatário. O primeiro tumor, na mesma região corporal, foi extraído em outra cirurgia em junho de 2011. Chávez disputará as eleições presidenciais em outubro.

