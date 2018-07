Chávez recupera-se bem de cirurgia, afirma ministro

CARACAS - A condição de saúde do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, vem melhorando desde que foi submetido a uma cirurgia emergencial durante visita de Estado que fazia a Cuba há cerca de duas semanas. A afirmação foi feita nesta segunda-feira, 27, pelo general Carlos Mata Figueroa, ministro da Defesa da Venezuela.

Em entrevista concedida ao jornal Ciudad Caracas, Figueroa disse que Chávez "recupera-se genuinamente" da cirurgia, realizada por conta de um abscesso pélvico 16 dias atrás. A informação foi confirmada pelo presidente do Paraguai, Fernando Lugo, em entrevista à Efe. Segundo Lugo, Chávez "está bem" e "se recupera".

Lugo, contudo, não se encontrou com o líder venezuelano. "Pessoalmente não conversei com ele (Chávez), ele me enviou algumas mensagens", disse o presidente paraguaio. Lugo disse ainda que se preocupou pela saúde do colega "assim como quase todos os presidentes da região se preocuparam por mim no ano passado", em referência a período em que foi submetido a um tratamento para um câncer linfático.

Mercosul

O presidente do Paraguai disse que houve conversas com "alguém próximo" a Chávez e com o chanceler Nicolás Maduro, da Venezuela. Na terça-feira Lugo vai se encontrar com Maduro em Assunção, durante a reunião do Conselho do Mercado Comum do Mercosul. "Teremos de maneira mais direta (informações sobre) o estado real de saúde (de Chávez) porque criou-se uma grande expectativa e possivelmente também uma especulação com relação" à saúde do presidente, disse.

Nos últimos dias, funcionários do governo têm buscado fazer frente às especulações em torno da saúde de Chávez em meio ao longo e incomum período de afastamento.

A oposição em Caracas tem insistido que faltam informações precisas sobre o problema de saúde de Chávez, que tem 59 anos. Ele foi operado no dia 10 em Havana, capital cubana.

Com Agência Estado e Efe