Chavez retoma em Cuba tratamento contra o câncer

Chávez foi recebido pelo presidente de Cuba, Raul Castro, quando chegou ao aeroporto de Havana no sábado à noite. O jornal Juventud Rebelde, do governo cubano, publicou uma foto dos dois na primeira página, dizendo que Castro estava recebendo o líder venezuelano com um abraço.

Chávez disse antes de deixar a Venezuela que ele começaria o tratamento neste domingo. Ele vem se recuperando de uma cirurgia realizada no dia 26 de fevereiro em Havana para remover um segundo tumor da sua região pélvica.

Na Venezuela, alguns dos assessores de Chávez lideraram os simpatizantes do presidente venezuelano numa oração para a recuperação da sua saúde do lado de fora de uma catedral na cidade de San Cristobal, no sudoeste da Venezuela. As informações são da Associated Press.