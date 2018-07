Chávez retorna à Venezuela após tratamento em Cuba

A incerteza sobre a saúde do presidente abala a Venezuela, principalmente porque em outubro o país terá eleições presidenciais. Embora tenha divulgado poucos detalhes sobre seu estado de saúde, Chávez afirma que está em boa condição física para permanecer no cargo e disputar seu sexto mandato.

Após aterrissar em seu Estado natal, Barinas, pouco antes da meia-noite de quarta-feira, o presidente disse que a segunda rodada do tratamento radioterápico foi concluída na quarta-feira. "Felizmente, até agora não tive nenhum efeito colateral ao tratamento. O corpo tem recebido bem o tratamento", disse Chávez ao ser recebido perto da pista do aeroporto por familiares e ministros de governo.

"Todos os exames que fiz deram resultados positivos", incluindo uma contagem completa dos níveis de hemoglobina no sangue, afirmou Chávez. "Este meu corpo está cheio de vida", afirmou o ex-oficial do Exército em breves declarações à televisão.

Mais cedo, o vice-presidente Elias Jaua havia declarado, também na televisão, que Chávez manteve-se bem informado sobre as questões do país desde que foi para Cuba, no sábado, e permaneceu ocupado com suas tarefas presidenciais, mesmo longe do país.

"Ele permaneceu atento a todos os acontecimentos diários do país e, bem, seu processo de radioterapia diário tem sido um sucesso", afirmou Jaua.

Chávez, de 57 anos, vai continuar a viajar entre Caracas e Havana durante as próximas semanas para a realização do tratamento. O presidente venezuelano teve um tumor removido da região pélvica em junho, após reclamar de dores durante uma visita a Cuba.

O líder socialista se submeteu a várias sessões de quimioterapia após uma cirurgia e se declarou "completamente curado", antes de anunciar, em fevereiro, que a doença havia retornado. Após a divulgação, Chávez foi para Havana, onde cirurgiões extraíram o novo tumor da mesma região de onde o primeiro havia sido retirado. As informações são da Dow Jones.