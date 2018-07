Chávez retornará a Cuba para nova rodada de tratamento contra câncer

Caracas, 30 - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, regressará a Cuba ainda hoje para submeter-se a uma nova rodada de radioterapia como parte de sua luta contra o câncer.

"Eu retornarei a Havana nas próximas horas", declarou Chávez à televisão local em sua primeira aparição pública em solo venezuelana em duas semanas.

Chávez disse que sua saída do país para realizar o tratamento estava sendo analisada pela Assembleia Nacional e que ele deveria deixar Caracas dentro de algumas horas. Na Venezuela, a Constituição requer que o chefe de Estado obtenha autorização parlamentar para ausentar-se do país por mais de cinco dias.

"Estamos na fase final da radioterapia", afirmou Chávez. "Esses dias não estão sendo fáceis", acrescentou o líder venezuelano. Ele disse que regressará à Venezuela "dentro de alguns dias", mas não estipulou uma data exata para o retorno.

Chávez manifestou anteriormente a expectativa em que sua próxima viagem a Cuba seja a última no âmbito do tratamento de um tumor maligno reincidente na pelve. As informações são da Dow Jones.