Chávez: se fosse norte-americano votaria em Obama

"Se eu fosse norte-americano, votaria em Obama", declarou o presidente venezuelano, também candidato à reeleição em seu país, em entrevista transmitida neste domingo pela emissora de televisão Televen.

Chávez qualificou Obama como "um cara bacana" e, falando em terceira pessoa, comentou que, se o presidente norte-americano tivesse cidadania venezuelana, "acho que ele votaria em Chávez".

Os governos de Venezuela e EUA têm mantido relações tensas nos últimos anos, apesar de Washington continuar no posto de principal comprador externo do petróleo venezuelano.

Sobre a tensão bilateral, Chávez declarou à Televen que gostaria de iniciar um período de relações normais com os EUA. As informações são da Associated Press.