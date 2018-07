Chávez se reuniu com irmãos Castro e presidente do Equador em Cuba

Foto com líderes é a primeira divulgada depois que Chávez iniciou seu tratamento em Cuba

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, informou através da rede social Twitter que nesta quinta-feira se reuniu em Cuba com o presidente do Equador, Rafael Correa, e com os líderes anfitriões, Fidel e Raúl Castro.

"Que bonita reunião tivemos nesta tarde com Fidel, Raúl e Rafael Correa. Fechamos cantando El Alma Llanera!", disse Chávez sem mais detalhes através da sua conta @chavezcandanga.

Chávez voltou no fim de semana passado a Cuba, onde recebe tratamento contra o câncer, depois que no dia 20 de junho tenha passado por uma cirurgia.

O presidente do Equador e seu chanceler, Ricardo Patiño, viajaram nesta quinta-feira a Cuba para visitar o governante venezuelano e se prevê que hoje mesmo retornem a Quito.

Correa e Chávez, que dizem promover o que chamam socialismo do século XXI através da Revolução Cidadã e a Revolução Bolivariana, respectivamente, mantêm uma estreita relação e se reúnem periodicamente em encontros bilaterais que se alternam no Equador e Venezuela.