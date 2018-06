Chávez segue no hospital após cirurgia em Cuba O vice-presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, disse ontem à noite que falou por telefone com o presidente Hugo Chávez e que o líder já estaria andando após a cirurgia para retirada de um câncer, em Cuba. É o primeiro oficial da cúpula do governo do país que confirmou ter falado pessoalmente com Chávez desde a operação realizada no dia 11 de dezembro.