Chávez sofre 'cirurgia muito delicada' diz Correa O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, é submetido neste momento a uma "cirurgia muito delicada" afirmou na tarde desta terça-feira o presidente do Equador, Rafael Correa. Chávez é submetido hoje à quarta cirurgia contra o câncer nos últimos 18 meses. Correa deu as declarações durante uma reunião com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, na cidade de Tulcán, 150 quilômetros ao norte de Quito. Correa esteve na noite de ontem em Havana, onde visitou Chávez brevemente no hospital.