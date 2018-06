Chávez supera infecção pulmonar

Em um discurso transmitido pela televisão, Villegas disse que a evolução da saúde do presidente é "favorável", mas que Chávez continuará o tratamento em Cuba, onde vem recebendo tratamento médico desde a divulgação de que tinha câncer, em junho de 2011.

Apesar de superar a infecção respiratória, o ministro de comunicação afirma que Chávez ainda passa por algumas dificuldades de respiração. Villegas transmitiu seu informe durante em Santiago, Chile, onde participa com outros representantes do governo venezuelano da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos (CELAC) com a União Europeia.

O ministro também assegurou que Chávez está plenamente capaz de tomar decisões e cumprir o seu papel como chefe de Estado, mas não adiantou quando seria previsto o retorno do líder ao comando da Venezuela.

Depois de vencer a reeleição em outubro, o Supremo Tribunal Federal do país deu a Chávez o direito de um novo mandato de seis anos a partir de 10 de janeiro, mesmo estando incapaz fisicamente de participar da cerimônia na capital. Ficou decidido que Chávez poderá tomar posse formalmente em uma data posterior não especificada. As informações são da Dow Jones.