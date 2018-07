Chávez suspende envio de petróleo a Assunção O presidente venezuelano, Hugo Chávez, disse ontem que ordenou a suspensão do envio de petróleo ao paraguai, qualificando o impeachment que derrubou Fernando Lugo de "golpe de Estado. "Não reconhecemos esse (novo) governo. Ordenei a retirada do embaixador e também vamos parar com o envio de petróleo", disse Chávez. No ano passado, a Venezuela mandou 7,5 mil barris por dia ao Paraguai. Esse volume não é significativo para os padrões de exportação venezuelanos, mas representa 27% do consumo paraguaio. / REUTERS