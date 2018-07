Chávez tem condições de governar, defende vice O vice-presidente da Venezuela, Elías Jaua, disse ontem que "não deve nem quer assumir as funções do presidente Hugo Chávez", que se recupera em Cuba após ter sido operado de emergência de um abscesso pélvico - um acúmulo de pus localizado na região inferior do abdômen. Jaua reiterou que Chávez está em plenas faculdades físicas e mentais para governar o país.