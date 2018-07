Chávez tem mais 2 anos de vida, diz médio

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tem um tumor "muito agressivo" na pélvis e sua expectativa de vida é de até dois anos. A afirmação foi feita por Salvador Navarrete, membro do corpo médico que cuidou do líder venezuelano, em entrevista ao jornal mexicano Milenio. "Sou cirurgião da família, me reuni com outros médicos e temos a mesma opinião e o mesmo diagnóstico", disse. Segundo Navarrete, Chávez tem um sarcoma, um dos tipos de câncer que se espalha mais rapidamente.