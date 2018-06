Chávez tem vantagem sobre rival, diz pesquisa Pesquisa do Instituto Venezuelano de Análise de Dados, divulgada ontem, apontou que a vantagem do presidente venezuelano, Hugo Chávez, é 19,6 pontos porcentuais sobre seu adversário Henrique Capriles. As eleições presidenciais estão marcadas para 7 de outubro. De acordo com a sondagem, Chávez teria 54,3% dos votos, enquanto o opositor Capriles teria 34,7%. Analistas, no entanto, costumam relativizar a importância de pesquisas eleitorais no país, uma vez que as sondagens apresentam muita discrepância.