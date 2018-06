Chávez teve sangramento durante cirurgia, diz ministro venezuelano

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, tem uma "recuperação progressiva e favorável", disse o ministro da Informação, Ernesto Villegas, na tarde desta quinta-feira, 13, mas passou por complicações na cirurgia. Segundo o comunicado lido por Villegas, houve um sangramento durante o processo cirúrgico, corrigido após a adoção das medidas necessárias.

"Na medida em que a evolução favorável continuar, estão previstos tratamentos específicos adicionais para auxiliar na recuperação plena da saúde" de Chávez. O ministro Venezuelano concluiu dizendo que o governo bolivariano, com tal comunicado, "quer transmitir esperança a todas as pessoas que oram pelo presidente".

Mais cedo, Villegas afirmou que o estado de saúde do líder bolivariano era "estável". "Após a complexa e delicada intervenção cirúrgica, o paciente está em um processo pós-operatório igualmente complexo. Confiamos na força física e espiritual do comandante Hugo Chávez e no tratamento médico. A equipe médica indica que o paciente está em condições estáveis em seu processo evolutivo."