Chávez transformou 54 medidas em lei por decreto

No total, Chávez aprovou 54 medidas usando o decreto-lei, o qual conferiu ao presidente venezuelano o poder de legislar por decreto, sem consultar o parlamento, disse Jaua em coletiva de imprensa. O decreto-lei expirou ontem, domingo. Jaua rechaçou os críticos que acusaram o mandatário de um governo autocrático e reafirmou que o decreto foi concedido pela Assembleia Nacional a Chávez para acelerar a recuperação da Venezuela após as enchentes destruidoras que atingiram o país em 2010.

"Na Venezuela, não existe ditadura e a oposição está com boa saúde", disse Jaua. Segundo ele, Chávez consultou os ministros e grupos de cidadãos várias vezes antes de tomar as medidas e assinar as leis.

As informações são da Dow Jones.