Chávez usa Twitter para nomear seis novos ministros

O jornalista Ernesto Villegas será o novo ministro da Informação, em substituição a Andres Izarra, que ocupava o cargo de 2008. Juan Carlos Loyo, por sua vez, foi reconduzido ao Ministério da Terra e da Agricultura, cargo ao qual havia renunciado no início do ano.

Ainda de acordo com o anúncio, Carmen Melendez será a nova ministra de administração, Aloha Nunez assumirá o Ministério de Povos Indígenas e Cristóbal Francisco será o novo ministro de Ambiente.

Na quinta-feira, Chávez nomeou o ex-chanceler Nicolás Maduro para o posto de vice-presidente. Ele sucede Elias Jaua, que deixou a vice-presidência para disputar o governo do Estado de Miranda com Henrique Capriles, derrotado por Chávez nas eleições presidenciais do último domingo. As informações são da Dow Jones.