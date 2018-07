Chávez viajará para Cuba no final de semana para fazer novos exames

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta segunda-feira, 10, que retornará a Cuba na semana que vem para retomar o tratamento de quimioterapia contra um câncer. O aviso foi feito por meio da rádio estatal YVKE Mundial.

"Estarei em Cuba no fim de semana que vem porque é preciso fazer exames absolutamente rigorosos, possíveis graças à tecnologia cubana", disse o líder venezuelano. Chávez disse que está sob tratamento constante, se exercitando e conversando com médicos. De acordo com o presidente, até banhos de sol fazem parte da sua recuperação.

"Esses exames que vão mostrar, tenho fé, a ausência de células malignas em meu corpo", disse o presidente de 57 anos. Ele assegurou que em razão da boa evolução do tratamento, não vai precisar de uma quinta sessão de quimioterapia. "Estou recuperando a força física, porque a moral está muito alto, engrandecida", afirmou.

O presidente venezuelano já terminou quatro sessões de quimioterapia em Cuba e disse que está sob constante observação da equipe médica responsável pelo tratamento. Tudo isso, diz ele, sem deixar as tarefas de chefe de Estado de lado.

Em junho, Chávez foi a Cuba remover um tumor da região pélvica. O presidente não dá detalhes sobre qual é o tipo do tumor, mas garante que os exames mostram que não há sinais de que a doença possa voltar.

Na semana passada ele se disse confiante para as eleições presidenciais do ano que vem e afirmou que ainda vai governar a Venezuela por outros seis anos ou mais. Chávez disse estar trabalhando em um plano de desenvolvimento que regeria as políticas do país até 2030. "Tenho um grande compromisso com todos vocês", finalizou.