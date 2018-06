Chávez vive 'melhor momento', diz governo Hugo Chávez vive seu "melhor momento" depois da cirurgia por que passou em dezembro, em Cuba, disse ontem Diego Molero, ministro da Defesa da Venezuela. O pronunciamento do ministro foi feito após missa pelo líder socialista. Chávez, reeleito presidente no ano passado, luta contra um câncer na região da pélvis e não aparece publicamente desde antes da cirurgia, em 11 de dezembro. O governo venezuelano afirmou recentemente que a saúde do presidente vem melhorando após uma infecção respiratória.