Chávez volta a Cuba para terminar radioterapia O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deve retornar hoje a Cuba para concluir o tratamento radioterápico contra um câncer pélvico após uma breve passagem de três dias por Caracas. Ao contrário de outras vezes nas quais regressara à Venezuela, o líder bolivariano evitou aparições públicas e limitou-se a comunicar-se com os venezuelanos por meio de sua conta no Twitter. No dia 13, Chávez pediu autorização à Assembleia Nacional para passar mais tempo tratando-se em Cuba e evitar o desgaste das viagens.