Chavez volta a Cuba para tratamento de câncer O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, chegou em Cuba para realizar a quarta rodada de sessões de radioterapia para tratamento de câncer, de acordo com informações da imprensa cubana. Chávez, que está acompanhado de sua filha Rosa Virgínia, encontrou-se com o vice-presidente cubano José Ramon Machado no aeroporto de Havana no final da noite de sábado.