Chávez volta a dizer que se recupera bem O presidente venezuelano, Hugo Chávez, voltou ontem a afirmar à VTV que se recupera "aceleradamente" da extração de um tumor a que se submeteu em Cuba no início da semana. "Obrigado por tanto apoio. Aqui estou, começando a levantar voo de novo - e estarei com vocês todos os dias, meses e anos que me restam de vida (...) levantando a pátria do futuro", disse.