Chávez volta à Venezuela após 1ª sessão de radioterapia

"Graças a Deus, eu resisti ao tratamento muito bem", afirmou Chávez. "Espero que isso aconteça da próxima vez."

Ele disse que o tratamento radioterápico foi administrado por cinco dias seguidos e que agora ele vai permanecer na Venezuela até sábado, quando pretende voltar a Havana para a segunda das cinco rodadas do tratamento.

Chave declarou que o tratamento tem como objetivo evitar o surgimento de um novo tumor, após a realização de uma nova cirurgia, no mês passado, para a remoção de um segundo tumor da região pélvica. O presidente já tinha passado por uma primeira cirurgia, no mesmo local, em junho do ano passado.

Na quarta-feira ele disse que seu amigo e mentor Fidel Castro foi visitá-lo, após se reunir com o papa Bento XVI. Chávez disse que ele e Castro circularam juntos por Havana e que Fidel mostrou a ele algumas terras onde estão sendo realizadas pesquisas agrícolas.

Segundo Chávez, Fidel falou sobre sua conversa com o papa e declarou que o diálogo foi "muito cordial e positivo para Cuba e para nossa América (Latina) e também para o mundo". De acordo com o presidente venezuelano, Fidel ficou impressionado com o fato de o papa manter uma "agenda muito cheia", apesar da idade. As informações são da Associated Press.